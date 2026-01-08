Assegno di inclusione 2026 chi riceverà l'importo dimezzato e da quando

Nel 2026, le norme sull'Assegno di inclusione sono state aggiornate. Chi riceve l'assegno e avrà un importo dimezzato potrà, al termine dei diciotto mesi, richiedere il rinnovo senza dover attendere un mese di pausa. Queste modifiche mirano a semplificare il percorso di sostegno per le famiglie coinvolte, garantendo continuità nell’assistenza.

Domanda Assegno di Inclusione nel 2026: come fare e quando presentarla - Ecco la procedura da seguire per presentare la domanda dell'Assegno di Inclusione nel 2026, con tutte le novità e le indicazioni INPS. ticonsiglio.com

ASSEGNO DI INCLUSIONE 2026: Ricarica DIMEZZATA dopo il rinnovo!

Gli arretrati per l'invalidità civile(CARICHI DI CURA) sull'Assegno di Inclusione (ADI) vengono pagati dall'INPS con le ricariche mensili, ma spesso in ritardo; possono essere erogati in un'unica soluzione nei mesi successivi (potenzialmente fino a marzo 2026) - facebook.com facebook

