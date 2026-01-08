Assegno di inclusione 2026 chi riceverà l'importo dimezzato e da quando
Nel 2026, le norme sull'Assegno di inclusione sono state aggiornate. Chi riceve l'assegno e avrà un importo dimezzato potrà, al termine dei diciotto mesi, richiedere il rinnovo senza dover attendere un mese di pausa. Queste modifiche mirano a semplificare il percorso di sostegno per le famiglie coinvolte, garantendo continuità nell’assistenza.
Sono cambiate le regole dell'Assegno di inclusione nel 2026: da quest'anno chi arriva alla scadenza di diciotto mesi potrà chiedere il rinnovo senza aspettare un mese di pausa. Ma la prima mensilità, dopo il rinnovo, avrà un importo dimezzato. Poi si tornerà alla somma normale. Per un mese, quindi, si perderà la metà dell'assegno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
