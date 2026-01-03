Assegno di Inclusione ADI | ecco le date di pagamento di gennaio 2026

L'Assegno di Inclusione (ADI) è una misura di supporto economico e sociale introdotta nel 2024, rivolta alle famiglie in difficoltà. Per il mese di gennaio 2026, sono state comunicate le date di pagamento ufficiali, che consentono ai beneficiari di pianificare al meglio le proprie esigenze. Di seguito, si trovano tutte le informazioni necessarie per conoscere le date di erogazione dell’ADI di gennaio 2026.

L' Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è una misura di sostegno economico e inclusione sociale, destinata ai nuclei familiari in difficoltà economica. Questo strumento, introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e perfezionato con la legge 3 luglio 2023, n. 85, mira a favorire l'inserimento sociale.

?Nuove regole INPS 2026 sull’Assegno di Inclusione! Date Pagamenti AUU SFL e Pensioni

Radio UCI APS. . ASSEGNO DI INCLUSIONE: Quanto spetta nel 2026 Importi e ricarica a metà ___ Nel video di oggi facciamo chiarezza sugli importi massimi dell'ADI 2026, vediamo come cambiano con le novità della legge di bilancio. ___ #assegnodiinclu - facebook.com facebook

