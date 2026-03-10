Padre strangolato gettato dal 4° piano | figlio arrestato

Un uomo è stato trovato morto dopo essere caduto dal quarto piano di un bed and breakfast in via Nerino a Milano. Si tratta di Alexander Adarich, un ex banchiere con doppia cittadinanza ucraina e romena. Il figlio della vittima è stato arrestato con l’accusa di aver strangolato e poi gettato il padre dal finestrino dell’albergo.

Il corpo di Alexander Adarich, ex banchiere con doppia cittadinanza ucraina e romena, è stato rinvenuto dopo una caduta dal quarto piano del B&B in via Nerino a Milano. L’autopsia ha confermato che la vittima era già priva di vita prima della precipitazione, avendo subito uno strangolamento all’interno dell’appartamento. Le indagini della Squadra Mobile hanno portato all’arresto a Barcellona del figlio trentatreenne, Igor, accusato di aver orchestrato il delitto per appropriarsi di criptovalute. La dinamica del crimine rivela un complotto finanziario che si è trasformato in tragedia familiare. Il giovane, arrestato il 27 febbraio, aveva convinto il padre a partecipare a un incontro con un certo Kirill, organizzando una trappola per ottenere almeno 250mila euro in valute digitali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

