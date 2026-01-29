Basket Serie C femminile Serata davvero sfortunata per le ragazze della Virtus Porcari cinica e precisa Bella impresa al PalaPerucatti

Serata da dimenticare per le ragazze della Virtus nel campionato di basket femminile di Serie C. La squadra di casa ha subito una sconfitta netta contro Porcari, che si è dimostrata più concreta e precisa in campo. La Virtus ha faticato a trovare il ritmo, mentre Porcari ha mantenuto alta la concentrazione e ha chiuso con un punteggio di 34 a 51. La partita si è giocata al PalaPerucatti, dove le ospiti hanno dominato dall’inizio alla fine, lasciando poche possibilità alle padrone di casa. La Virtus ora

VIRTUS 34 PORCARI 51 VIRTUS SIENA: Aprea, Stefanini 5, Wiegand 8, Pilato 2, Parodi 7, Malquori 5, Chiaroni, Rossi, Agnello, Agnorelli, Renzoni 2, Dragoni 5. Allenatori Bicchi Falchi. Parziali: 12-9, 22-30, 26-41. SIENA – Serata sfortunata per le ragazze della serie C della Virtus Siena che perdono due punti al PalaPerucatti nella prima giornata del girone di ritorno, cedendo a Porcari 34-51. Un'avversaria ostica per le rossoblu, decisamente più cinica e precisa al tiro. Il cuore e la grinta delle ragazze della Virtus non è bastato a concretizzare la reazione nel finale e a ribaltare le sorti della gara.

