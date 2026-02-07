Allarme di Confagricoltura | La Pac riduce le risorse I dati vanno letti bene

La Confagricoltura di Grosseto esprime preoccupazione per la nuova proposta della Politica agricola comune 2028-2034. L’associazione chiede di analizzare bene i numeri del documento della Commissione europea, perché, secondo loro, le risorse destinate all’agricoltura rischiano di ridursi. La questione diventa urgente, perché si tratta di capire come questa riforma possa influenzare il settore locale e i suoi produttori.

La nuova proposta di Politica agricola comune per il periodo 2028–2034 preoccupa Confagricoltura Grosseto che invita "a leggere con attenzione i numeri contenuti nel documento presentato dalla Commissione europea ". "Altro che inversione di marcia – afferma il presidente di Confagricoltura Grosseto, Attilio Tocchi (nella foto) –. Nonostante l'aumento complessivo del bilancio dell'Unione europea, le risorse destinate alla Pac diminuiscono di circa il 20%, passando da 378 a poco meno di 294 miliardi di euro. È un taglio strutturale che qualcuno sta cercando di mascherare come un'opportunità". Per l'Italia la riduzione complessiva ammonterebbe a circa 7 miliardi di euro nell'arco dei sette anni di programmazione.

