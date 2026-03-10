Ostuni oggi | blitz della Polizia contro il traffico di droga 25 arresti

Oggi a Ostuni, la Polizia di Stato di Brindisi ha eseguito un blitz che ha portato all’arresto di 25 persone. L’intervento è stato avviato nelle prime ore del mattino e ha riguardato un’operazione contro il traffico di droga nella località nota come la

Un duro colpo al narcotraffico nella "Città Bianca". Dalle prime luci dell'alba di oggi, la Polizia di Stato di Brindisi sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 25 persone, ritenute responsabili di aver gestito un vasto traffico di stupefacenti nel territorio di Ostuni. L'operazione, denominata "Clean", è il risultato di un'articolata indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Lecce. Secondo quanto emerso dall'inchiesta, gli indagati farebbero parte di due distinte organizzazioni criminali, indipendenti ma speculari, dedite allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Le accuse contestate sono pesanti: associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante dell'uso di armi e dell'adozione del metodo mafioso.