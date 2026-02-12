Questa mattina a Catanzaro e Marano Principato la polizia ha messo a segno un maxi blitz contro il traffico di droga. Cinque persone sono finite in manette, e sono stati sequestrati diversi chili di sostanze stupefacenti. Le indagini, coordinate dalla DDA di Catanzaro, hanno portato a smantellare una rete di spaccio legata alle cosche mafiose della zona. La droga veniva distribuita nelle piazze locali, e gli investigatori sono riusciti a smascherare l’intera organizzazione criminale.

Cinque arresti e ingenti sequestri di sostanze stupefacenti: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. L’azione, che ha avuto luogo nelle prime ore di oggi, è stata eseguita nel comune di Marano Principato e ha portato alla luce una presunta associazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti tra dicembre 2023 e dicembre 2024. Smantellata una rete criminale a Catanzaro L'epilogo dell'operazione: arresti e sequestri I numeri dell'inchiesta: droga e arresti Il contesto criminale e le aree coinvolte Smantellata una rete criminale a Catanzaro Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata diretta e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, guidata dal Procuratore Capo Salvatore Curcio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Maxi blitz contro il traffico di droga legato alle cosche mafiose a Catanzaro, cinque arresti

