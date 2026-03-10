Ostia a giugno parte il cantiere che cambia il lungomare di Roma

A giugno inizieranno i lavori per realizzare il “Parco del mare” a Ostia. La Regione Lazio e Roma Capitale hanno già condotto due incontri con i cittadini per discutere del progetto. Con l’arrivo della stagione estiva, le imprese cominceranno le operazioni di costruzione lungo il lungomare della città. I lavori previsti cambieranno l’aspetto di questa zona della capitale.

Anas ha annuciato il prossimo avvio del primo lotti di lavori. Ecco dove sono previsti e come verrà trasformato il lungomare Non manca molto alla partenza dei lavori che porteranno ad Ostia il “Parco del mare”. Il progetto, sul quale Regione Lazio e Roma Capitale hanno già organizzato due “tavoli di approfondimento tematico” con la cittadinanza, con l’arrivo della bella stagione entra nel vivo. Il 18 giugno, ha reso noto Anas, parte il cantiere. L’intervento, ha reso noto la società del gruppo Ferrovie dello Stato, sarà articolato in tre lotti. Il primo rientra nell’ambito di un accordo già in essere e va ad interessare la zona del Canale dei Pescatori. 🔗 Leggi su Romatoday.it

