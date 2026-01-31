Lungomare Marconi dal 2 febbraio e per oltre un mese cambia la circolazione Al via il cantiere

Dal 2 febbraio il Lungomare Marconi di Senigallia si trasforma. Il Comune ha annunciato che per oltre un mese, fino al 15 marzo, ci saranno cambiamenti nella viabilità. I lavori, che sono già partiti, richiederanno deviazioni e restrizioni temporanee per consentire i lavori di rinnovo o manutenzione. La circolazione sarà regolata da segnaletica temporanea, e si consiglia ai conducenti di prestare attenzione alle indicazioni e ai percorsi alternativi. Nessuna strada sarà chiusa completamente, ma bisogna aspettarsi qualche rallentamento e

I lavori rientrano nel progetto di abbattimento delle barriere architettoniche e riqualificazione dei percorsi pedonali del Lungomare Marconi Il Comune di Senigallia informa che, da lunedì 2 febbraio a domenica 15 marzo 2026, e comunque fino al termine dei lavori, saranno attuate modifiche temporanee alla circolazione stradale sul Lungomare G. Marconi per consentire l'esecuzione di importanti interventi di riqualificazione. I lavori rientrano nel progetto di abbattimento delle barriere architettoniche e riqualificazione dei percorsi pedonali del Lungomare Marconi. Nel periodo indicato sarà istituito il divieto di transito sul Lungomare G.

