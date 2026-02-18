Monaldi il ministro Schillaci vicino alla famiglia del bimbo

Il ministro Schillaci si è recato all’ospedale Monaldi per visitare la famiglia di un bambino malato, dopo che un comitato di esperti ha bocciato un nuovo intervento. La decisione si basa su valutazioni mediche e rischi scientificamente condivisi, anche se i genitori avevano sperato in un’altra soluzione. Schillaci ha parlato con i medici e ha ascoltato le preoccupazioni della famiglia, cercando di offrire supporto. La vicenda resta aperta, mentre si aspettano nuovi aggiornamenti sulle condizioni del piccolo.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Il parere negativo a un nuovo intervento espresso dal comitato di esperti riunito all'ospedale Monaldi scrive un epilogo diverso da quello che tutti noi fino alla fine abbiamo sperato, ma occorre attenersi alle indicazioni della scienza. Insieme al Centro Nazionale Trapianti abbiamo lavorato con impegno e serietà per assicurare nuove opportunità al bambino. Attendiamo di conoscere gli esiti delle indagini delle procure e delle ispezioni ministeriali su quanto accaduto perché è doveroso fare chiarezza. In questo momento di grande difficoltà tutta la mia vicinanza va alla mamma Patrizia, al papà e alla famiglia del piccolo ricoverato a Napoli".