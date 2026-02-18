Cuore bruciato arrivati gli ispettori al Monaldi poi accertamenti anche all’ospedale di Bolzano

Gli ispettori sono arrivati al Monaldi dopo aver scoperto che il cuore del bambino di due anni, trapiantato il 23 dicembre, mostra segni di danno grave. La visita degli esperti segue le preoccupazioni sulla condizione del piccolo e si concentra sui possibili errori durante il trapianto. Nella stessa giornata, sono stati avviati controlli anche all’ospedale di Bolzano, dove il bambino era stato inizialmente ricoverato.

Giornata decisiva all’ospedale Monaldi, dove è ricoverato il bambino di due anni al centro del caso del cuore danneggiato trapiantato il 23 dicembre scorso. In mattinata sono arrivati gli ispettori inviati dal Ministero della Salute con il compito di acquisire tutta la documentazione relativa alla vicenda clinica e organizzativa che ha portato all’intervento. L’attività ispettiva non si fermerà a Napoli. Dopo aver raccolto atti, cartelle cliniche e procedure interne al Monaldi, gli ispettori si trasferiranno all’ospedale di Bolzano, struttura coinvolta nella catena che ha condotto al primo trapianto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

