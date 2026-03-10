Ospedale di Terni chirurgia vascolare con anidride carbonica e senza mezzo di contrasto

All’ospedale di Terni, il reparto di chirurgia vascolare ha eseguito i primi interventi di chirurgia mini invasiva aortica impiegando anidride carbonica e senza utilizzare mezzi di contrasto. La procedura è stata condotta sotto la supervisione del dottor Paolo Ottavi e in collaborazione con il team di radiologia interventistica guidato dal dottor Massimiliano Allegritti. L’intervento rappresenta un passo avanti nelle tecniche adottate dall’ospedale.

Eseguiti i primi interventi al Santa Maria: “Una possibilità innovativa che rappresenta un significativo passo avanti nella sicurezza delle procedure diagnostiche e terapeutiche endovascolari” La chirurgia vascolare dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, diretta dal dottor Paolo Ottavi, in collaborazione con la radiologia interventistica diretta dal dottor Massimiliano Allegritti, ha effettuato i primi interventi di chirurgia mini invasiva aortica utilizzando l’anidride carbonica al posto del mezzo di contrasto iodato. Una possibilità innovativa che rappresenta un significativo passo avanti nella sicurezza delle procedure diagnostiche e terapeutiche endovascolari. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Controlli in via Piave. Sorpreso con una pistola ad anidride carbonica. Denunciato un ventenneGirava con una pistola ad anidride carbonica, dotata di un caricatore con proiettili di gomma e proiettili urticanti. Un 2025 da record per la chirurgia vascolare dell’ospedale di BaggiovaraIl 2025 è stato anno da record per la Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale Civile di Baggiovara che ha eseguito 40 trattamenti... Contenuti utili per approfondire Ospedale di Terni chirurgia vascolare... Temi più discussi: Doppio intervento di artroprotesi d’anca in un’unica seduta: la chirurgia mininvasiva riduce tempi di degenza e di recupero; Ortopedia, intervento d’eccellenza all’ospedale di Terni: è la prima volta in Umbria; Terni, intervento innovativo all’ospedale Santa Maria: protesi bilaterale d’anca in un’unica operazione; Valutazioni bariatriche da parte della chirurgia generale dell’ospedale Mandic. Terni, in ospedale il primo intervento in Umbria di sostituzione protesica di entrambe le anche in un’unica seduta operatoriaTecnica anteriore mininvasiva effettuata dal professor Pierluigi Antinolfi, insieme all’équipe ortopedica da lui diretta, su una paziente di 65 anni ... corrieredellumbria.it All’ospedale di Terni arriva la chirurgia a rapido recuperoVenerdì 28 ottobre, nella struttura ternana, si terrà il primo meeting umbro sul protocollo Eras volto a garantire il miglior recupero dopo un intervento chirurgico. Si inizia dal dipartimento di ... quotidianosanita.it Nuovo #ospedale #Terni, il #Comune chiede alla #Regione un #accordo di #programma x.com L'intervento è stato eseguito nell’ospedale di Terni dal professor Pierluigi Antinolfi, insieme all'équipe ortopedica da lui diretta: “Possibile coniugare innovazione tecnica, sicurezza e rapido recupero funzionale” - facebook.com facebook