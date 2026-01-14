Un 2025 da record per la chirurgia vascolare dell’ospedale di Baggiovara

Da modenatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, la Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale di Baggiovara ha raggiunto un risultato significativo, completando con successo 40 interventi endovascolari complessi nell’area dell’arco aortico e dell’aorta toraco-addominale. Questa crescita riflette l’impegno e la specializzazione del centro nel trattamento delle patologie vascolari, offrendo ai pazienti un’assistenza sempre più qualificata e aggiornata.

Il 2025 è stato anno da record per la Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale Civile di Baggiovara che ha eseguito 40 trattamenti endovascolari complessi a livello dell’arco aortico e dell’aorta toraco-addominale. Nella maggior parte dei casi sono state impiantate endoprotesi. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Dieci anni di Chirurgia vascolare a Verona: migliaia di interventi e ora è Hub regionale

Leggi anche: I 20 anni dell’ospedale. Festa a Baggiovara tra scienza, spettacolo e uno sguardo al futuro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La Chirurgia Vascolare dell’Ospedale di Biella al congresso internazionale VEITHsymposium 2025 di New York; Chirurgia da record al Cardarelli: asportata una massa renale di oltre 15 chili.

Dottor Gatta nuovo direttore Chirurgia Vascolare ad Ancona - Il dottore Emanuele Gatta è il nuovo direttore della Chirurgia Vascolare dell'Azienda Ospedaliero Universitaria (Aou) delle Marche, unica struttura complessa nel territorio regionale: 49 anni, nato a ... ansa.it

Intervento di chirurgia vascolare innovativo al Civico Palermo - Grazie al posizionamento di un'endoprotesi/device di ultima generazione TBE (Thoracic Branch Endoprosthesis) l'equipe di Chirurgia Vascolare dell'ospedale Civico, diretta dal dottor Gabriele Ferro, ... ansa.it

2025 record chirurgia vascolareOspedale di Biella: chirurgia vascolare protagonista a New York - L’incontro ha riunito specialisti di chirurgia vascolare ed endovascolare ... laprovinciadibiella.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.