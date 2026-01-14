Un 2025 da record per la chirurgia vascolare dell’ospedale di Baggiovara
Nel 2025, la Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale di Baggiovara ha raggiunto un risultato significativo, completando con successo 40 interventi endovascolari complessi nell’area dell’arco aortico e dell’aorta toraco-addominale. Questa crescita riflette l’impegno e la specializzazione del centro nel trattamento delle patologie vascolari, offrendo ai pazienti un’assistenza sempre più qualificata e aggiornata.
Il 2025 è stato anno da record per la Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale Civile di Baggiovara che ha eseguito 40 trattamenti endovascolari complessi a livello dell’arco aortico e dell’aorta toraco-addominale. Nella maggior parte dei casi sono state impiantate endoprotesi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
