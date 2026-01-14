Un 2025 da record per la chirurgia vascolare dell’ospedale di Baggiovara

Nel 2025, la Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale di Baggiovara ha raggiunto un risultato significativo, completando con successo 40 interventi endovascolari complessi nell’area dell’arco aortico e dell’aorta toraco-addominale. Questa crescita riflette l’impegno e la specializzazione del centro nel trattamento delle patologie vascolari, offrendo ai pazienti un’assistenza sempre più qualificata e aggiornata.

