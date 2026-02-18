Controlli in via Piave Sorpreso con una pistola ad anidride carbonica Denunciato un ventenne

Un giovane di 20 anni è stato denunciato in via Piave dopo essere stato trovato in possesso di una pistola ad anidride carbonica, completa di munizioni di gomma e spray urticante. La polizia ha fermato l’uomo durante un controllo di routine e ha scoperto l’arma nascosta in uno zaino. La presenza dell’arma ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, frequentata spesso da studenti.

Girava con una pistola ad anidride carbonica, dotata di un caricatore con proiettili di gomma e proiettili urticanti. Per questo è stato denunciato un ventenne, finito nella rete dei controlli della polizia locale di Macerata. Il giovane aveva addosso anche della droga. Prosegue l'attività di monitoraggio del territorio da parte degli agenti guidati dal comandante Danilo Doria, con un'attenzione particolare alla sicurezza urbana e alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti nelle aree sensibili della città. Nel pomeriggio di venerdì scorso, intorno alle 16.40, una pattuglia impegnata in un consueto servizio di perlustrazione, ha proceduto al controllo di un ventenne che si era fermato su una panchina in via Piave, nelle vicinanze dell'area verde finita più volte al centro delle cronache cittadine.