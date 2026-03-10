Osimhen in lacrime prima di Galatasaray-Atletico | i tifosi gli dedicano una coreografia da brividi

Prima della partita di Champions tra Galatasaray e Atletico Madrid, l’attaccante del Galatasaray ha mostrato emozione e lacrime. I tifosi del club turco hanno preparato una coreografia intensa e coinvolgente, dedicata all’attaccante nigeriano. La scena ha suscitato grande commozione tra i presenti, creando un momento di forte impatto prima dell’inizio del match.

La bellissima coreografia dei tifosi del Galatasaray ha fatto emozionare Osimhen prima della sfida di Champions contro l'Atletico Madrid. L'ex Napoli è andato a ringraziarli subito. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Curva del Galatasaray, mega coreografia dedicata a Osimhen e Victor scoppia a piangere – VIDEOPoco prima del fischio d’inizio di Galatasaray-Liverpool, primo match degli ottavi di finale di Champions League, i tifosi turchi hanno dedicato una... Juve-Galatasaray: rimonta da brividi. Spalletti punta su David, Buruk risponde con OsimhenChampions League, ritorno sedicesimi: bianconeri decimati in difesa cercano il miracolo dopo il 5-2 di Istanbul. Contenuti e approfondimenti su Osimhen in lacrime prima di Galatasaray... Osimhen si commuove per l’emozionante coreografia dei tifosi del Galatasaray: cosa è successoDopo aver eliminato la Juve dalla Champions League, il Galatasaray è impegnato negli ottavi di finale contro il Liverpool. Nel pre partita, tutti gli occhi erano puntati su Victor Osimhen, questa ... tuttosport.com Curva del Galatasaray, mega coreografia dedicata a Osimhen e Victor scoppia a piangere – VIDEOGalatasaray-Liverpool, i tifosi turchi dedicano una coreografia ad Osimhen e lui scoppia a piangere: i dettagli ... ilnapolista.it