Curva del Galatasaray mega coreografia dedicata a Osimhen e Victor scoppia a piangere – VIDEO

Poco prima dell'inizio della partita tra Galatasaray e Liverpool, i tifosi turchi hanno eseguito una grande coreografia dedicata a Victor Osimhen. Durante l'evento, il calciatore nigeriano si è mostrato visibilmente emozionato e ha iniziato a piangere. La scena si è svolta sotto gli occhi di spettatori e telecamere, mentre il pubblico intonava cori e sventolava bandiere.

Poco prima del fischio d'inizio di Galatasaray -Liverpool, primo match degli ottavi di finale di Champions League, i tifosi turchi hanno dedicato una coreografia a Victor Osimhen che, incredulo, è scoppiato a piangere. La coreografia per Osimhen. Il disegno, dal forte impatto emotivo, è un riferimento alla travagliata infanzia del nigeriano nelle strade di Olososun, in Nigeria. Si vede un Victor adulto, in maglia del Gala, tenere per mano un Victor bambino in maglia della Nigeria e, nel braccio destro, probabilmente la figlia. Sullo sfondo, quella che potrebbe essere la mamma del calciatore guarda con fierezza. Nel frattempo, il Galatasaray è in vantaggio grazie a un gol di Lemina.