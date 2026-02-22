Juve-Galatasaray | rimonta da brividi Spalletti punta su David Buruk risponde con Osimhen

La Juventus ha subito una rimonta da brividi contro il Galatasaray, causata da errori difensivi e poca efficacia in attacco. Spalletti decide di schierare David, sperando di rafforzare la linea difensiva, mentre Buruk risponde con Osimhen in attacco. La partita si accende in un crescendo di emozioni, con occasioni da rete da entrambe le parti. La serata si preannuncia ancora ricca di colpi di scena per i bianconeri.

La Juventus si appresta a vivere una delle notti più complicate della sua storia recente in Champions League. Il verdetto del match d’andata a Istanbul è una sentenza che pesa come un macigno: il 5-2 in favore del Galatasaray obbliga i bianconeri a una rimonta epocale, da compiere tra le mura dell’Allianz Stadium. Per strappare il pass verso gli ottavi di finale, la compagine di Luciano Spalletti dovrà imporsi con almeno quattro reti di scarto, o trascinare la sfida ai rigori vincendo con tre gol di margine. Il morale del sodalizio è ai minimi storici, complice la recente sconfitta interna contro il Como, ma l’imperativo è resettare tutto per evitare un naufragio continentale che avrebbe ripercussioni pesantissime sulla stagione. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Ultimissime Juve LIVE: Osimhen svela il retroscena su Giuntoli e Spalletti, le possibili scelte per il GalatasarayVictor Osimhen ha rivelato un retroscena su Giuntoli e Spalletti dopo aver incontrato i dirigenti del Napoli.

Osimhen-Lang, McKennie punta? Le probabili formazioni di Galatasaray-JuveVictor Osimhen, attaccante del Napoli, si ferma a causa di un infortunio che ha bisogno di una settimana di recupero, lasciando spazio a un possibile debutto di McKennie.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serata di Gala o da incubo? La Juve crolla 5-2 col Galatasaray: Spalletti ora cerca il miracolo; Galatasaray-Juve 5-2, le 5 verità: se il livello si alza i bianconeri affondano; Juventus nel tunnel, rimonta e ottavi Champions miraggio: difesa allo sbando, allarme Bremer e Spalletti senza leader in attacco; La Juventus crolla a Istanbul: il Galatasaray ne fa 5, per la qualificazione agli ottavi di Champions serve….

Juve Galatasaray, la clamorosa rimonta in Champions League è ancora possibile oppure no? Tutti i pro e i contro della delicata sfida dello StadiumJuve Galatasaray, la clamorosa rimonta in Champions League è ancora possibile oppure no? Tutti i pro e i contro della delicata sfida dello Stadium L’ambiente bianconero è diviso in vista dell’appuntam ... juventusnews24.com

Galatasaray, brusco stop prima della Juve: primato a rischio in vista della ChampionsIl club di Buruk, dopo aver inflitto una brutta sconfitta ai bianconeri in Europa, perde terreno in campionato ... tuttosport.com

Dalla Turchia provocano la #Juve prima del #Galatasaray: " #Yildiz furioso con #Spalletti". Il retroscena x.com

Galatasaray, brusco stop prima della Juve: primato a rischio in vista della Champions - facebook.com facebook