CAS Awards 2026 | Sinners e KPop Demon Hunters tra le nomination

La Cinema Audio Society ha annunciato le nomination per i CAS Awards 2026, giunta alla 62ª edizione. Questa cerimonia riconosce l’eccellenza nel sound mixing per film, televisione, animazione e documentari. Tra le candidature spiccano Sinners e KPop Demon Hunters, evidenziando la varietà e il talento nel settore audio. La premiazione rappresenta un momento importante per riconoscere le migliori realizzazioni in questo ambito artistico e tecnico.

La Cinema Audio Society (CAS) ha annunciato oggi le nomination per la 62ª edizione dei CAS Awards, che celebrano l'eccellenza nel sound mixing per film, TV, animazione e documentari. Sinners (da noi come I Peccatori) ha ottenuto la nomination per il miglior suono nella categoria live action, con lui spiccano i nomi di altri film di grande interesse quali Frankenstein ed il solito onnipresente in questa stagione dei premi " One Battle After Another " (da noi come Una battaglia dopo l'altra). KPop Demon Hunters, invece, spicca nella categoria d'animazione. Le nomination CAS Awards hanno una correlazione storica alta con gli Oscar per Miglior Suono (oltre il 60% negli ultimi 10 anni), a tal proposito Sinners si posiziona come frontrunner per la statuetta grazie al suo mix immersivo e complesso.

