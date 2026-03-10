Orto botanico di Padova - Visite guidate primaverili

L'Orto Botanico di Padova organizza visite guidate per la primavera, durante le quali si potranno ammirare le fioriture stagionali e le diverse caratteristiche delle piante presenti. L'appuntamento è programmato per sabato 28 marzo alle ore 10, con la partecipazione di ARKA che conduce i visitatori attraverso i percorsi del giardino. Le visite sono aperte al pubblico e si svolgono in modo regolare.

Per ammirare le fioriture primaverili e le altre meraviglie dell'Orto Botanico dell'Università di Padova, ARKA propone le visite guidate che si svolgeranno Sabato 28 Marzo alle ore 10.30 e anche alle ore 15.30. Ogni visita sarà condotta da esperta guida naturalistico-ambientale accreditata all'Università di Padova. La durata della visita sarà di circa 1 ora e 45 minuti. Attualmente tutte le sezioni sono visitabili: l'Orto Botanico Rinascimentale, le Serre Ottocentesche, il Giardino della Biodiversità (inaugurato nel 2014) ed inoltre il Museo Botanico (inaugurato nel 2023).

Bella di notte: visite guidate serali all'Orto BotanicoSabato 22 febbraio 2026, alle 20:00 e alle 21:30, un nuovo appuntamento con “Bella di notte”, le visite guidate serali che vi porteranno tra sentieri...

Leggi anche: Montemarcello, la rinascita dell’orto botanico. Centinaia di visite nei primi mesi di riapertura

Orto botanico e Museo della natura e dell'uomo: dalla magia della fioritura ai dinosauri e all'evoluzione, tutte le iniziative primaverili. Info e bigliettiPADOVA - Immergersi nella magia della natura che rifiorisce tra i giardini e le serre dell'Orto botanico, oppure scoprire gli aspetti più affascinanti dei dinosauri, degli animali e dell'evoluzione ... ilgazzettino.it

