Bella di notte | visite guidate serali all' Orto Botanico

Sabato 22 febbraio 2026, alle 20:00 e alle 21:30, l’Orto Botanico organizza le visite guidate serali di “Bella di notte”. La causa è il desiderio di scoprire le piante notturne e le loro caratteristiche uniche. I visitatori cammineranno tra i sentieri illuminati da luci soffuse, ascoltando storie sulle piante che fioriscono solo di notte. Durante l’evento, sarà possibile osservare fiori rari e profumi speciali che si diffondono dopo il tramonto. L’evento invita gli appassionati di botanica a esplorare il giardino in un’atmosfera diversa.

Sabato 22 febbraio 2026, alle 20:00 e alle 21:30, un nuovo appuntamento con "Bella di notte", le visite guidate serali che vi porteranno tra sentieri e collezioni botaniche dopo il tramonto. I cancelli del museo verde dell'Università di Catania si aprono di sera per accogliervi con un'esperienza sensoriale unica. A guidarvi in questo percorso sarà lo staff di Officine Culturali, che vi accompagnerà alla scoperta delle collezioni botaniche provenienti da ogni angolo del mondo. Per partecipare a "Bella di Notte", a cura di Officine Culturali in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, è necessaria la prenotazione acquistando il biglietto online.