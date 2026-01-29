L’orto botanico di Montemarcello torna a vivere dopo otto anni di chiusura. In soli sei mesi, da luglio a dicembre, ha registrato più di 120 visite guidate e circa 250 ingressi spontanei nei fine settimana. Il Comune di Ameglia ha affidato la gestione alla Aps Aquilegia fino a dicembre 2026, e i primi risultati sono promettenti. La riapertura ha portato una ventata di entusiasmo tra visitatori e abitanti del paese.

Sono promettenti i risultati dei primi sei mesi di attività. Tornato a nuova vita a luglio, dopo otto anni di chiusura e abbandono, l’ Orto botanico di Montemarcello chiude il 2025 con oltre 120 visite guidate e circa 250 ingressi spontanei solo nei fine settimana, giorni di presenza del personale della Aps Aquilegia a cui il Comune di Ameglia ha affidato la gestione fino a dicembre 2026. E ancora, l’Orto ha attirato alcune centinaia di altri visitatori, non quantificabili per l’assenza di personale, che verosimilmente ne hanno varcano la soglia nei giorni infrasettimanali. "Dati significativi – commenta l’assessore all’ambiente Nicolas Cervia –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montemarcello, la rinascita dell’orto botanico. Centinaia di visite nei primi mesi di riapertura

Approfondimenti su Montemarcello Orto Botanico

Nel 2025, i musei dell'Ateneo pisano hanno registrato oltre 200.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Montemarcello Orto Botanico

Argomenti discussi: Montemarcello, la rinascita dell’orto botanico. Centinaia di visite nei primi mesi di riapertura.

Montemarcello, la rinascita dell’orto botanico. Centinaia di visite nei primi mesi di riaperturaL’amministrazione evidenzia la buona gestione di Aquilegia. In programma altri investimenti e un ricco calendario di iniziative ... lanazione.it

Due passi sulla spiaggia di San Terenzo d’inverno: il mare respira piano e ogni passo è un ritorno alla calma. #parcomontemarcellomagravara #biodiversità #sostenibilità #beactiveliguria #lamialiguria #liguriapreziosa - facebook.com facebook