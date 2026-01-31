Birkenstock lancia i sandali da sposa | basterà un paio di scarpe comode per far arrivare più donne all’altare?

Birkenstock ha lanciato una linea di sandali pensati per le spose, puntando sul comfort. L’idea suscita curiosità: può davvero fare la differenza e convincere più donne a salire all’altare? Molte donne, infatti, rinunciano alle scarpe eleganti per paura di dolore e fastidio. Ora, con questa novità, potrebbe essere più facile scegliere la comodità senza rinunciare allo stile. La domanda è se il mercato sarà pronto a cambiare le abitudini di sempre.

Molti anni fa ho pensato di sposarmi. Non l’ho solo pensato: l’ho quasi fatto. Ho comprato un vestito da sposa, ho stilato la lista degli invitati, ho fatto stampare le partecipazioni, ho prenotato una chiesa e un catering, ho preparato le bomboniere e ho persino pagato un acconto a una fotografa. Poi, qualche mese prima, ci ho ripensato. Il mio migliore amico mi disse: «Meglio un minuto prima che un minuto dopo», e a queste parole mi sono aggrappata per anni, quando il senso di colpa cercava di farmi sprofondare in un girone infernale (anche se ChatGPT, a cui ho chiesto un parere, mi ha spiegato che Dante non ha pensato a un cerchio per i ripensamenti).🔗 Leggi su Open.online

