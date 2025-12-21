Alessio Orano è stato il primo e marito di Ornella Muti, nonchè il suo più grande amore. Nato nel 1945 è diventato famoso con il film “La moglie più bella” nel 1970, ed è lì che incontra quella che sarà sua moglie, proprio la Muti. Il lor è un colpo di fulmine fortissimo e decidono di convolare a nozze cinque anni dopo, anche se nel 1981 annunciano la rottura. Tra i fidanzati più chiacchierati arriva poi José Luis Bermúdez de Castro, celebre produttore cinematografico con cui dà alla luce Naike Rivelli, la sua prima figlia. Ornella Muti incontra Federico Fachinetti nel 1988 e sposerà con lui proprio nello stesso anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ecco chi sono tutti gli ex fidanzati, amanti, compagni e flirt importanti di Ornella Muti

Leggi anche: Ecco chi sono tutti gli ex fidanzati importanti di Flavia Vento, da Fabrizio Bentivoglio a Mimmo Calopresti: “Sempre tradita”

Leggi anche: Ecco chi sono tutti gli ex fidanzati e amori di Belen: “Marco Boriello è stato il mio vero amore”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sanremo 2026: Walter Ricci, chi è l’ex fidanzato di Arisa e Serena Brancale; Tra Arisa e Serena Brancale sfida al vetriolo per colpa dello stesso fidanzato; Deborah Magagna a Verissimo, il racconto delle violenze subite dall'ex fidanzato; Sposa la sua intelligenza artificiale: «Meglio del mio ex fidanzato». La storia d'amore tra Kano e il suo chat-bot.

Ecco chi sono tutti gli ex fidanzati, amanti, compagni e flirt importanti di Ornella Muti - Nato nel 1945 è diventato famoso con il film “La moglie più bella” nel 1970, ed è lì che incontra quella che sa ... msn.com