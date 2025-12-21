Ecco chi sono tutti gli ex fidanzati amanti compagni e flirt importanti di Ornella Muti
Alessio Orano è stato il primo e marito di Ornella Muti, nonchè il suo più grande amore. Nato nel 1945 è diventato famoso con il film “La moglie più bella” nel 1970, ed è lì che incontra quella che sarà sua moglie, proprio la Muti. Il lor è un colpo di fulmine fortissimo e decidono di convolare a nozze cinque anni dopo, anche se nel 1981 annunciano la rottura. Tra i fidanzati più chiacchierati arriva poi José Luis Bermúdez de Castro, celebre produttore cinematografico con cui dà alla luce Naike Rivelli, la sua prima figlia. Ornella Muti incontra Federico Fachinetti nel 1988 e sposerà con lui proprio nello stesso anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
