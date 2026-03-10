Oristano la Digos vuole l’elenco dei presenti in tribunale credendo sia un evento per il referendum

A Oristano, la Digos ha richiesto l’elenco di chi era presente in tribunale, ritenendo che si trattasse di un appuntamento legato al referendum. Alcuni individui si sono presentati presso il tribunale e hanno chiesto di conoscere i partecipanti all’incontro pubblico in corso, convinti che fosse collegato alla consultazione referendaria. La richiesta si è verificata durante l’evento.

Si sono presentati in tribunale e hanno chiesto la lista dei partecipanti all’incontro pubblico in corso, convinti si trattasse di un evento sul referendum. È diventato un caso quello accaduto al palazzo di giustizia di Oristano, dove sabato scorso due agenti della Digos hanno interrotto un “ Incontro coi magistrati ” organizzato per “far conoscere l’attività giurisdizionale”. Insomma una sorta di lezione tenuta dai magistrati sardi sul funzionamento della giustizia indirizzata alla cittadinanza. L’evento era aperto a tutti, ma per entrare al palazzo di giustizia occorreva registrarsi in una lista, predisposta dalla cancelliera del tribunale. Ed era quell’elenco che avrebbero voluto ottenere due uomini in borghese, comparsi durante l’incontro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

