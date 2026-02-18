Prima riunione del Board of Peace di Trump | ecco l' elenco dei presenti a Washington
Il Board of Peace di Trump si riunisce per la prima volta a Washington, motivato dalla crescente tensione a Gaza. Donald Trump ha istituito questo organismo internazionale per facilitare la risoluzione dei conflitti, con particolare attenzione alla crisi nel territorio palestinese. Durante l'incontro, sono stati presenti rappresentanti di vari paesi e esperti di sicurezza, pronti a discutere le strategie per attuare il piano di pace annunciato pochi giorni fa. La riunione segna un passo importante nelle iniziative di Trump sulla scena globale.
Il Board of Peace promosso dal presidente statunitense Donald Trump è un nuovo organismo internazionale concepito per intervenire nella risoluzione dei conflitti globali, con un primo focus sulla guerra a Gaza e sull'attuazione del piano di pace americano per la Striscia. L'organismo, presieduto dallo stesso Trump con ampi poteri, tra cui diritto di veto e controllo dell'agenda, mira a supervisionare iniziative umanitarie e di ricostruzione, per le quali i Paesi membri si sono impegnati a destinare oltre 5 miliardi di dollari. La prima riunione ufficiale si tiene giovedì a Washington, dopo una sessione fondativa a Davos in gennaio, e vede la partecipazione di almeno 35 capi di Stato e di governo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Italia "Paese osservatore" nel Board of Peace per Gaza, Tajani: "Andrò io a Washington per riunione", presenti anche Ue e CiproIl ministro degli Esteri Tajani parte domani per Washington per partecipare alla prima riunione del Board of Peace per Gaza, deciso a rappresentare l’Italia come paese osservatore.
Italia osservatrice alla prima riunione del Board of peace. Tajani: “Andrò io a Washington”L’Italia sarà presente alla prima riunione del “Board of peace” negli Stati Uniti, a causa della sua crescente attenzione alle questioni di stabilità globale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il Board of Peace di Trump, giovedì la prima riunione: chi partecipa e cosa accadrà; Tajani in Parlamento: 'Italia al Board per parlare di pace'; Board of Peace, Tajani: Italia ci sarà come osservatrice. Perplessità del Vaticano; Trump invita Meloni il 19 febbraio per la prima riunione del Board di Gaza. L’imbarazzo di Chigi.
Board of Peace, Leavitt Trump vuole che tutti i Paesi invitati aderiscano al pianoWASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente Trump è pronto ad ospitare la prima riunione del Board of Peace e verranno messi a disposizione 5 miliardi di dollari per la ricostruzione di Gaza ... italpress.com
Board of Peace, atto primo. Ma gran parte dell'Europa non sarà alla corte di TrumpSi terrà giovedì, a Washington, la prima riunione operativa del Board of Peace, l’organismo internazionale presentato dal presidente statunitense Donald Trump per attuare la pax americana nella Stri ... msn.com
La prima riunione ufficiale è in programma domani mattina. L’organizzazione nasce come veicolo per Gaza e la ricostruzione, ma viene presentato poi come alternativa all’Onu. La membership costa 1 miliardo di dollari ogni tre anni facebook
