Prima riunione del Board of Peace di Trump | ecco l' elenco dei presenti a Washington

Il Board of Peace di Trump si riunisce per la prima volta a Washington, motivato dalla crescente tensione a Gaza. Donald Trump ha istituito questo organismo internazionale per facilitare la risoluzione dei conflitti, con particolare attenzione alla crisi nel territorio palestinese. Durante l'incontro, sono stati presenti rappresentanti di vari paesi e esperti di sicurezza, pronti a discutere le strategie per attuare il piano di pace annunciato pochi giorni fa. La riunione segna un passo importante nelle iniziative di Trump sulla scena globale.

Il Board of Peace promosso dal presidente statunitense Donald Trump è un nuovo organismo internazionale concepito per intervenire nella risoluzione dei conflitti globali, con un primo focus sulla guerra a Gaza e sull'attuazione del piano di pace americano per la Striscia. L'organismo, presieduto dallo stesso Trump con ampi poteri, tra cui diritto di veto e controllo dell'agenda, mira a supervisionare iniziative umanitarie e di ricostruzione, per le quali i Paesi membri si sono impegnati a destinare oltre 5 miliardi di dollari. La prima riunione ufficiale si tiene giovedì a Washington, dopo una sessione fondativa a Davos in gennaio, e vede la partecipazione di almeno 35 capi di Stato e di governo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Italia "Paese osservatore" nel Board of Peace per Gaza, Tajani: "Andrò io a Washington per riunione", presenti anche Ue e CiproIl ministro degli Esteri Tajani parte domani per Washington per partecipare alla prima riunione del Board of Peace per Gaza, deciso a rappresentare l’Italia come paese osservatore.

Italia osservatrice alla prima riunione del Board of peace. Tajani: “Andrò io a Washington”L’Italia sarà presente alla prima riunione del “Board of peace” negli Stati Uniti, a causa della sua crescente attenzione alle questioni di stabilità globale.

