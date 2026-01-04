Aeroporto di Orio voli ripresi | rientrano gli italiani bloccati in Lapponia

L’aeroporto di Orio ha riattivato i voli, riprendendo i collegamenti con i turisti italiani rimasti bloccati in Lapponia. Dopo i disagi causati dai recenti problemi operativi, la situazione si sta gradualmente normalizzando, consentendo agli italiani in viaggio di tornare a casa. Questo ritorno alla normalità rappresenta un passo importante per la ripresa dei collegamenti tra Italia e la regione artica.

Si è progressivamente normalizzata la situazione dei turisti italiani rimasti bloccati in Lapponia, all'aeroporto di Rovaniemi, a seguito dei gravi disservizi aerei che avevano paralizzato i collegamenti con l'Italia. Nelle ultime ore i voli sono ripresi e sono iniziate le operazioni di rientro dei passeggeri, dopo una notte trascorsa tra attese, temperature polari e assistenza giudicata insufficiente. I disagi erano scattati tra sabato e domenica, quando diversi voli diretti verso lo scalo "Il Caravaggio" di Orio al Serio erano stati prima ritardati e poi cancellati. Misure prese in attesa di risolvere problemi al software e nebbia.

