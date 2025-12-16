truffe agli anziani sgominata organizzazione criminale a napoli

Un'operazione dei carabinieri di Genova, coordinata dalla Procura di Napoli, ha sgominato un'organizzazione criminale dedita a truffe agli anziani. Dalle prime ore di oggi sono in corso notifiche di 21 misure cautelari nei confronti dei presunti membri dell'organizzazione, con base a Napoli.

Tempo di lettura: < 1 minuto Maxi operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Genova contro le truffe sugli anziani: coordinati dalla Procura di Napoli, dalle prime ore di oggi i militari dell’arma stanno notificando 21 misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti a un’organizzazione criminale, con base operativa e logistica nella città di Napoli, dedita alla commissione di truffe in danno di anziani. I 21 provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale di Napoli su richiesta dell’ufficio inquirente coordinato del procuratore Nicola Gratteri. I dettagli dell’operazione saranno resi noti in una conferenza stampa indetta in Procura (ottavo piano) per le ore 10. Anteprima24.it

