Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 | tutti conoscono la sua ‘Rossetto e Caffè’ ma il suo debutto sul palco risale al 1976 La sua storia

Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026 con la sua canzone ‘Rossetto e Caffè’. La sua prima esibizione risale al 1976, quando aveva solo sette anni, e si esibiva davanti a un pubblico pagante. Cresciuto nel mondo dello spettacolo, è conosciuto per essere un vero “scugnizzo”, abituato alle luci del palco fin dalla giovane età.

Dal bambino prodigio che a sette anni già incantava il pubblico pagante al doppio Disco di Platino conquistato grazie alla viralità social Cresciuto sotto i riflettori, enfant prodige e autentico “scugnizzo strappacuore”, Sal Da Vinci aveva assaggiato il palco quando la maggior parte dei bambini era ancora tra i banchi delle elementari: a soli sette anni si era già esibito davanti a un pubblico pagante. Il debutto discografico era arrivato nel 1976 con “Miracolo ’e Natale”, inciso insieme al padre e diventato poi una sceneggiata omonima. L’anno seguente aveva calcato le scene teatrali accanto a Mario Da Vinci, mentre a nove anni era già sul set dei film “Figlio mio sono innocente!” e “Napoli, storia d’amore e di vendetta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

