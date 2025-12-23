La storia del bimbo orfano che vendeva i suoi disegni per un regalo alla sorellina commuove Napoli | tante offerte d'aiuto
Tante persone si sono offerte di fare un regalo di Natale al bimbo di Mugnano, orfano di mamma, che vendeva i suoi disegni in strada per fare un regalo alla sorellina di tre anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Storia commovente arriva da #Mugnano, dove Alessio, un bimbo di 11 anni, si è allontanato da casa per vendere disegni e libri e usare il ricavato per acquistare un regalo di Natale alla sorellina. A segnalarlo ai carabinieri il titolare di un negozio di giocattoli, - facebook.com facebook
