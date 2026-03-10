ore di attesa e di stallo per la famiglia nel bosco

La famiglia si trova nel bosco, dove trascorre ore di attesa mentre gli avvocati preparano il ricorso in appello. La richiesta, che potrebbe essere depositata a metà settimana, richiede grande attenzione e sembra mantenere la situazione in stallo. La moglie e i tre figli sono coinvolti in questa fase di attesa forense, senza ulteriori sviluppi nel momento attuale.

Sono ore di attesa e di stallo per Nathan Treveillon, la moglie e i tre figli. Di attesa perché gli avvocati lavorano al ricorso in appello, che richiede la massima attenzione e che potrebbe essere presentato a metà settimana. E perché è previsto l'arrivo degli ispettori del ministero della Giustizia che valuteranno l'operato del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Ore di stallo perché non è ancora stato deciso il destino dei tre fratellini che per ora rimangono nella struttura protetta di Vasto, che li ospita ormai da quasi quattro mesi. Intanto polemiche sempre più accese dopo la decisione dei giudici.

