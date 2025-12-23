Famiglia nel bosco a Natale i bambini in casa famiglia ipotesi visita di 2 ore con i genitori per i coniugi disposta perizia psichiatrica

Nel contesto della famiglia nel bosco di Palmoli, i tre figli resteranno nella casa famiglia di Vasto anche durante il Natale. Il Tribunale per i Minorenni ha disposto accertamenti psichiatrici su madre e padre, con una visita di due ore prevista con i genitori. La situazione riflette le decisioni giudiziarie volte a tutelare il benessere dei minori, che non trascorreranno il Natale con i genitori e non si potrà organizzare una ricongiunzione festiva.

I tre figli resteranno in casa famiglia a Vasto anche il 25 dicembre. Il Tribunale per i Minorenni dispone accertamenti psicologici su madre e padre Nessun giorno di Natale insieme per la famiglia nel bosco di Palmoli: i bambini resteranno nella casa famiglia di Vasto, senza potersi ricongiun. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Famiglia nel bosco, a Natale i bambini in casa famiglia, ipotesi visita di 2 ore con i genitori, per i coniugi disposta perizia psichiatrica Leggi anche: Famiglia nel bosco, Salvini: perizia psichiatrica a genitori vergognosa, si rovina vita famiglia per bene Leggi anche: Famiglia nel bosco, i bimbi restano in casa famiglia per Natale: “Va fatta nuova perizia entro 4 mesi” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Non c'è solo la famiglia nel bosco: migliaia di bimbi faranno Natale lontano da casa; Famiglia del bosco, le parole della tutor e il futuro dei bambini: staranno insieme a Natale?; La «famiglia nel bosco» resta divisa a Natale, la decisione dei giudici sui tre bambini: «Però sono apprezzabili i progressi dei genitori»; I bambini della casa nel bosco restano nel centro protetto. Famiglia nel bosco, i bambini restano nella struttura protetta: quattro mesi per la nuova perizia - Il perito ha quattro mesi di tempo per rispondere ai quesiti posti con una «indagine personologica e psico- vanityfair.it

Famiglia nel bosco, i bimbi devono restare in casa famiglia per Natale: “Va fatta perizia approfondita” - I tre bambini cresciuti nei boschi di Chieti e ora in casa famiglia resteranno nella struttura protetta. fanpage.it

Famiglia nel bosco: i bambini passeranno il Natale in casa-famiglia. E il Tribunale chiede perizia psichiatrica per i genitori - L’incarico è stato affidato alla perita Simona Ceccoli, che avrà quattro mesi di tempo per rispondere ai quesiti del Tribunale ... affaritaliani.it

Casa nel bosco: i bimbi tolti alla famiglia - Storie italiane 28/11/2025

Famiglia nel bosco, i bimbi devono restare in casa famiglia per Natale: “Va fatta perizia approfondita” x.com

Famiglia nel bosco, il papà potrebbe trascorrere il Natale con i figli: attesa decisione. https://www.ilfattonisseno.it/2025/12/famiglia-nel-bosco-il-papa-potrebbe-trascorrere-il-natale-con-i-figli-attesa-decisione/ - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.