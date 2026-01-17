Carla Vilucchi è la nuova presidente dell' Ordine dei Commercialisti di Arezzo

Carla Vilucchi è stata eletta presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Arezzo, segnando un momento importante per l’ente. Con un'ampia affluenza alle urne e un voto deciso, è la prima donna a ricoprire questa posizione. La sua nomina rappresenta un passo significativo nel percorso di rinnovamento e rappresentanza professionale nel territorio.

Un'alta affluenza alle urne e un voto netto ha portato all'elezione di Carla Vilucchi come nuova presidente dell'Ordine dei commercialisti di Arezzo, la prima donna in questo ruolo. La tornata elettorale ha chiamato alle urne nei giorni del 15 e 16 gennaio, quasi 700 tra commercialisti ed esperti contabili che attraverso una piattaforma digitale hanno espresso la propria preferenza tra le due liste che si erano presentate per prendere le consegne dal presidente uscente Roberto Tiezzi e dal suo consiglio direttivo giunto al termine del mandato. A conti fatti Vilucchi e la sua lista Etica e Competenza hanno vinto con circa il 60% delle preferenze. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

