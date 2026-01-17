Carla Vilucchi nuova presidente dell' Ordine dei Dottori Commercialisti di Arezzo

Il 17 gennaio 2026, Carla Vilucchi è stata nominata nuova presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo. La sua nomina rappresenta un passo importante per l'ente professionale, che prosegue nel proprio percorso di tutela e aggiornamento della categoria nel territorio aretino. Vilucchi assume il ruolo con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra i professionisti e promuovere la qualità del servizio offerto ai cittadini e alle imprese locali.

Arezzo, 17 gennaio 2026- Carla Vilucch i nuova presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Arezzo. Prima donna alla guida dell'ordine aretino. "Una grande responsabilità che affronterò con il massimo impegno nell'interesse della categoria. Porteremo avanti un progetto rispettoso del passato e pronto al rinnovamento" Carla Vilucchi è la nuova presidente dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Arezzo per il quadriennio 2026-2030. Cinquantasei anni, sposata con due figli, succede a Roberto Tiezzi. Già presidente del Comitato Pari Opportunità nel mandato uscente, ha rivestito il ruolo di consigliera ed è la prima donna a guidare l’ordine aretino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

