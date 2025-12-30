Ordigno bellico inesploso a 400 metri dall’ospedale | scatta il piano sicurezza

Domenica 11 gennaio sarà avviato il piano di sicurezza per un ordigno bellico inesploso risalente alla Seconda guerra mondiale, trovato a circa 400 metri dall’ospedale. La bomba, con un contenuto di circa 250 chili di esplosivo, richiede interventi specifici per garantire la sicurezza della zona circostante. L’operazione si svolgerà nel rispetto delle procedure di sicurezza e delle normative vigenti.

Una bomba aerea della Seconda guerra mondiale, con un potenziale contenuto di circa 250 chili di esplosivo, sarà messa in sicurezza domenica 11 gennaio. L’ordigno bellico è stato rinvenuto in un cantiere a circa 400 metri dall’ospedale di Rovereto, facendo inizialmente temere ripercussioni. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

