Orchestra Suoni del Sud stagione 2026 | il programma dei concerti
Questa sera al Teatro Giordano parte la quinta stagione dell’Orchestra Suoni del Sud. Sono quattordici concerti in programma, con artisti di fama internazionale e produzioni originali. La stagione promette di essere uno dei momenti più vivaci della musica nel Mezzogiorno.
Al via la quinta stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Territoriale ‘Suoni del Sud’. In cartellone quattordici appuntamenti che confermano il Teatro Giordano come uno dei centri musicali più vivaci del Mezzogiorno, tra grandi interpreti internazionali, produzioni originali e dialoghi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
