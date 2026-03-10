Orbetello | il Ministero archivia il ricorso Anpi sul 25

Il Ministero dell’Interno ha deciso di archiviare il ricorso presentato dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia contro le decisioni del Comune di Orbetello relative alle celebrazioni del 25 aprile 2025. La decisione del dicastero mette fine alla vertenza legale avviata dall’Anpi, che aveva contestato alcune modalità con cui il Comune intendeva organizzare le celebrazioni.

Il Ministero dell’Interno ha emesso un parere che blocca definitivamente il ricorso presentato dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi) contro le decisioni del Comune di Orbetello riguardanti le celebrazioni del 25 aprile 2025. La decisione, trasmessa al Consiglio di Stato, stabilisce l’inammissibilità della richiesta avanzata dall’associazione partigiana per mancanza di interesse attuale a ricorrere in giudizio. La vicenda nasce dal diniego dell’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Casamenti all’uso di strutture comunali per allestire un palco e servire cibo durante la festa della Liberazione. Mentre la manifestazione si era svolta senza restrizioni, il conflitto amministrativo riguardava esclusivamente l’occupazione di suolo pubblico per attività collaterali che non erano state autorizzate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

