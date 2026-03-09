Il ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori al Tribunale dei minorenni dell'Aquila, in relazione alla vicenda della famiglia nel bosco. Contestualmente, è stato presentato un ricorso contro il trasferimento. La decisione si inserisce in un nuovo capitolo del procedimento giudiziario che coinvolge la famiglia di Palmoli, senza ulteriori dettagli sui motivi o le parti coinvolte.

Nuovo capitolo nella storia della famiglia nel bosco. Il ministero della Giustizia ha avviato l'iter per l'invio di ispettori al Tribunale dei minorenni dell'Aquila per svolgere approfondimenti sugli ultimi risvolti che riguardano il caso di Palmoli. La decisioni assunta dal Guardasigilli, Carlo Nordio, è arrivata dopo l'ordinanza del Tribunale per i minorenni dell'Aquila che ha disposto l' allontanamento della madre dei bambini e il loro trasferimento in un'altra struttura. Intanto, la battaglia legale per i "bimbi del bosco" entra nel vivo. Gli avvocati dei genitori, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, stanno per depositare, presso la Corte d'Appello, l'istanza per ottenere la sospensiva dell'ordinanza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, il ministero invia ispettori a L'Aquila. Pronto il ricorso contro il trasferimento

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, a L’Aquila gli ispettori del ministero Giustizia. E i legali ricorrono contro il trasferimento bimbiIl ministero della Giustizia ha avviato l’iter per l’invio di ispettori al Tribunale per i minorenni dell’Aquila per svolgere approfondimenti sulle...

Famiglia nel bosco, il ministro Nordio invia gli ispettori al tribunale per i minori dell'AquilaLa decisione dopo l'ordinanza del tribunale che ha disposto l'allontanamento della madre dei bimbi dalla struttura di Vasto dove sono ospitati i...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Famiglia nel bosco il ministero invia...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco: la madre separata dai figli dopo l'ordinanza del Tribunale; Famiglia nel bosco: i dissidi tra genitori (dai vaccini agli assistenti). Lei è inflessibile, lui media e il tribunale lo promuove; Famiglia nel bosco, il Tribunale: allontanare la madre e separare i bambini; La famiglia nel bosco e lo Stato che separa: dalla tutela dei minori all’ingegneria sociale.

Famiglia nel bosco: Nordio, in arrivo gli ispettori per chiudere la vicendaAGI - Si attendono sviluppi sul caso della famiglia che viveva nel bosco. Gli ispettori del ministero della Giustizia arriveranno a giorni a l'Aquila dopo l'ordinanza del tribunale dei minorenni che h ... msn.com

Famiglia nel bosco, a L’Aquila gli ispettori del ministero Giustizia. E i legali ricorrono contro il trasferimento bimbiIl ministero della Giustizia ha avviato l’iter per l’invio di ispettori al Tribunale per i minorenni dell’Aquila per svolgere approfondimenti sulle decisioni ... lapresse.it

Nella trattoria “Da Nino” la famiglia di Mirco in festa dopo il successo. La mamma: «Avventura iniziata a 12 anni, con il calcio non si trovava» - facebook.com facebook

Salvini corre dalla famiglia nel bosco, ma non si capisce cosa c’entri il ministro dei Trasporti con il caso x.com