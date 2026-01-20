La Sezione ANPI di Arezzo avvierà il tesseramento 2026 domenica 25 gennaio presso i locali della Polisportiva di Battifolle. L’iniziativa offre l’opportunità di aderire e sostenere le attività dell’associazione, che si impegna nella tutela dei valori della Resistenza e della democrazia. L’evento rappresenta un momento importante per coinvolgere la comunità locale e rafforzare il senso di partecipazione civica.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – Domenica 25 gennaio la Sezione ANPI di Arezzo darà il via al tesseramento 2026 con un’iniziativa a Battifolle nei locali della Polisportiva. Proiezione del documentario dedicato al partigiano Laffi, incontro con i rappresentanti di Marzabotto e pranzo sociale. L’Associazione Nazionale Partigiani di Arezzo apre la propria campagna di tesseramento 2026 domenica prossima 25 gennaio a Battifolle, nei locali concessi gentilmente dalla Polisportiva della frazione aretina. L’evento inizierà alle 10.00 con il convegno dal titolo “I nostri Eroi. Storie di Resistenza fra Arezzo e Marzabotto” con gli interventi degli storici aretini Giorgio Sacchetti e Alessandro Garofoli ed il contributo di Alessandro Borghi, presidente della Sezione ANPI di Marzabotto e di Gianluca Lucarini, presidente dell’Associazione Vittime Strage di Marzabotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Domenica 25 gennaio la Sezione Anpi di Arezzo darà il via al tesseramento 2026

