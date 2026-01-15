Matteo Lee a MasterChef 15 | Qui ho capito che sto bene con le persone Non mi sento più a disagio

Nella puntata di MasterChef 15 di giovedì 15 gennaio, Matteo Lee ha condiviso la sua esperienza, affermando di aver scoperto di sentirsi più a suo agio con le persone e di non provare più disagio. Insieme a Niccolò e Matteo Rinaldi, ha raccontato delle serate trascorse in discoteca, offrendo uno sguardo autentico sulla sua evoluzione personale e sulle esperienze che lo hanno accompagnato.

Matteo Lee viene scelto da Alessandro come capitano della brigata rossa.

