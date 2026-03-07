L' ora legale 2026 scatta prima e c' è chi sposta le lancette oggi quando torna in Italia

L’ora legale del 2026 entrerà in vigore prima rispetto agli anni precedenti e alcune persone in Italia hanno già spostato le lancette dell’orologio. In Nord America, il cambio avverrà in date diverse rispetto all’Italia, creando possibili differenze di orario tra le regioni. La modifica dell’ora legale coinvolge anche altri paesi e territori che adottano questa pratica ogni anno.

È già il momento di spostare le lancette per l’ora legale 2026, ma non in Italia. In gran parte degli Stati Uniti e in Canada, infatti, il cambio dell’orario avviene prima rispetto all’Europa: nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo si abbandona l’ora solare e si passa all’ora legale. Per l’Italia occorre attendere ancora: l’ora legale per noi scatterà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo e le lancette andranno spostate di un’ora in avanti. Ora legale 2026 in Nord America In gran parte del Nord America, nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo si torna all’ora legale spostando le lancette in avanti: alle 2 del mattino in pratica bisogna regolare l’orologio sulle ore 3. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Ora legale marzo 2026, quando torna e come spostare le lancette(Adnkronos) – È quasi tempo di primavera e insieme alle giornate più calde tornerà anche l'ora legale.

Ora legale 2026: nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo le lancette vanno spostate un’ora avanti. Quando torna l’ora solareL'arrivo di marzo porta con sé una scadenza fissa nel calendario di ogni anno: il cambio dell'ora.

Ora legale 2026 a marzo, quando cambia l’orario e perchè in Italia spostiamo ancora le lancetteCon l’arrivo della primavera torna anche il cambio dell’ora. Nel 2026 l’ora legale scatterà nella notte tra il 28 e il 29 marzo, quando le lancette andranno spostate avanti di un’ora. Nonostante il di ... fanpage.it

L'ora legale 2026 scatta prima e c'è chi sposta le lancette oggi, quando torna in ItaliaOra legale 2026: quando spostare in avanti le lancette dell'orologio e perché in parte dell'America il cambio arriva prima che in Europa ... virgilio.it

