Ora legale perché l’8 marzo c’è già chi sposta le lancette avanti
L'8 marzo molte persone in Italia sposteranno le lancette avanti di un'ora, seguendo le disposizioni per l'ora legale. La decisione riguarda sia cittadini che aziende, e si applica in tutto il Paese. La modifica dell'orario avviene ogni anno in questa data, con l'obiettivo di sfruttare meglio le ore di luce durante la primavera e l'estate. La variazione interessa anche gli orari di trasporto e di attività commerciali.
Roma, 7 marzo 2026 – Se l’Italia, come tutta Europa e la maggior parte dei Paesi che ancora adottano l’ora legale dovranno attendere 20 giorni per spostare in avanti le lancette dell’orologio ( l’ora legale tornerà tra sabato 28 e domenica 29 marzo), negli Stati Uniti l’ingresso dell’ora legale è previsto sempre la seconda domenica di marzo, come stabilito da un’apposita legge, l’Uniform Time Act. Quest’anno gli americani sposteranno le lancette avanti nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo, passando dalle 2 alle 3 del mattino e perdendo così un’ora di sonno. L’Uniform Time Act fissa anche il ritorno all’ora solare, la prima domenica di novembre – quest'anno l’1 novembre – quando le lancette degli orologi dovranno essere spostate nuovamente un'ora indietro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
L'ora legale 2026 scatta prima e c'è chi sposta le lancette oggi, quando torna in ItaliaÈ già il momento di spostare le lancette per l’ora legale 2026, ma non in Italia.
Ora legale 2026: nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo le lancette vanno spostate un’ora avanti. Quando torna l’ora solareL'arrivo di marzo porta con sé una scadenza fissa nel calendario di ogni anno: il cambio dell'ora.
Ora legale 2026 a marzo, quando cambia l’orario e perchè in Italia spostiamo ancora le lancetteCon l’arrivo della primavera torna anche il cambio dell’ora. Nel 2026 l’ora legale scatterà nella notte tra il 28 e il 29 marzo, quando le lancette andranno spostate avanti di un’ora. Nonostante il di ... fanpage.it
Quando cambia l’ora legale 2026 e perché non arriva primaA seguito della petizione, il Parlamento ha fissato l’obiettivo di arrivare a una proposta normativa entro il 30 giugno 2026. L’indagine conoscitiva verterà sulla valutazione degli effetti economici, ... virgilio.it
