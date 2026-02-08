Assenza di analisi dei contaminanti nelle polveri dell’area di Bagnoli | Cittadinanza Attiva chiede controlli

Cittadinanza Attiva chiede controlli più severi sulle polveri dell’area di Bagnoli. La nota inviata agli enti istituzionali evidenzia che finora non sono stati fatti abbastanza test sui contaminanti presenti nell’area. La preoccupazione cresce tra i residenti, che vogliono risposte chiare e azioni concrete per tutelare la salute pubblica.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo a pubblichiamo la nota inviata da Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli indirizzata a diversi soggetti istituzionali per evidenziare le criticità emerse nella zona di Bagnoli. “Durante i lavori di rimozione e movimentazione dei materiali nell’area di Bagnoli, le polveri sottili (PM10 e PM2.5) stanno raggiungendo livelli molto superiori ai limiti normativi, come rilevato dall’unica centralina presente, MMB 274 – Bagnoli Città della Scienza. Tale centralina è collocata in un unico punto fisso e non effettua analisi di speciazione del particolato, per cui non rileva i contaminanti realmente pericolosi: fibre di amianto, metalli pesanti (piombo, cadmio, arsenico, mercurio, cromo), idrocarburi policiclici aromatici, PCB, diossine e furani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

