Bagnoli primo report monitoraggio ambientale 2-8 febbraio

A Bagnoli, i dati raccolti tra il 2 e l’8 febbraio mostrano le prime misurazioni ambientali nelle cinque centraline distribuite in punti chiave del quartiere, tra cui il Pontile Nord e la Città della Scienza. I risultati indicano le concentrazioni di inquinanti e permettono di valutare la qualità dell’aria locale. Le analisi forniscono un quadro concreto dello stato ambientale e aiutano a capire eventuali criticità nella zona. I dati sono ora disponibili per essere analizzati da esperti e cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti I risultati delle 5 centraline poste in punti strategici del quartiere: Pontile Nord, Circolo Ilva, Città della Scienza, Porta del Parco e via Diocleziano. I dati rilevati in attuazione del Piano di monitoraggio ambientale (Pma) nel periodo 2–8 febbraio 2026, non evidenziano superamenti dei valori limite giornalieri previsti dalla normativa vigente. Sono attualmente in corso le misurazioni presso le centraline poste al Pontile Nord, Circolo Ilva, Città della Scienza, Porta del Parco e via Diocleziano, secondo quanto stabilito dal Pma, prescritto dagli enti di controllo in sede di approvazione del progetto dei lavori in questione.