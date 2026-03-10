Stamattina i carabinieri hanno eseguito un’operazione nel crotonese e in alcune carceri, portando all’arresto di 19 persone. Su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, il giudice ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare, che è stata notificata a diciotto individui in carcere e a uno ai domiciliari. L’intervento ha coinvolto diverse località della provincia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un’operazione è stata condotta stamani dai carabinieri per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro nei confronti di 19 persone, 18 in carcere ed uno ai domiciliari. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, rapina impropria, accesso indebito ai dispositivi idonei alla comunicazione da parte dei soggetti detenuti e di reati in materia di droga, anche in forma associativa, questi ultimi aggravati dal metodo o dalle finalità mafiose. I provvedimenti sono stati eseguiti a Crotone e a Isola di Capo Rizzuto, oltre che nelle carceri di Tolmezzo (Udine), Spoleto (Perugia), Cassino (Frosinone), Napoli Secondigliano e Catanzaro Siano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Operazione dei carabinieri nel crotonese e in alcune carceri, 19 arresti

