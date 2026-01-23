Operazione Nirvana | tredici misure cautelari nel Trapanese

I carabinieri di Trapani hanno eseguito un’operazione chiamata “Nirvana”, che ha portato all’emissione di tredici misure cautelari. L’indagine ha coinvolto un ampio sistema di reati nella provincia di Trapani, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità. L'operazione si inserisce nella più ampia azione di tutela della sicurezza pubblica e della legalità sul territorio.

Blitz dei carabinieri contro un vasto sistema di reati. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Trapani hanno dato esecuzione a un' ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone nell'ambito di una vasta operazione anticrimine denominata Nirvana. Nel dettaglio, 9 indagati sono stati condotti in carcere, 3 posti agli arresti domiciliari e 1 sottoposto a una misura interdittiva dai pubblici uffici. Le accuse contestate agli indagati. Il provvedimento arriva dopo la notifica degli inviti a comparire per l'interrogatorio, disposti dal Gip. Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, numerosi reati tra cui trasferimento fraudolento di valori, evasione, ricettazione, impiego di denaro di provenienza illecita, violazioni in materia di stupefacenti, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale e da privato, corruzione, favoreggiamento, peculato e invasione di terreni ed edifici.

