Operativo il nuovo CdA di Erap Marche il presidente Fagioli | Puntare su dialogo e trasparenza

È stato ufficialmente formato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Erap Marche, con la nomina del presidente Tommaso Fagioli e dei consiglieri Michela Pistilli, che assume anche la vicepresidenza, Gigliola Bordoni, Federico Talè, Giorgio Capriotti e Maurizio Urbinati. La composizione del CdA segna l’avvio di una nuova fase di gestione per l’ente, con la presenza di tutti i membri convocati per il loro incarico.

