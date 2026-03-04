Erap passaggio di consegne tra il neo presidente Tommaso Fagioli e quello uscente Sergio Cinelli

A Ancona, si è svolto il passaggio di consegne tra il presidente uscente dell’Erap, Sergio Cinelli, e il nuovo dirigente, Tommaso Fagioli, scelto dalla Regione Marche. L’evento ha visto la consegna ufficiale della guida dell’ente, con Fagioli che ha preso formalmente il posto di Cinelli per assumere le responsabilità del ruolo.

Il segretario regionale di Azione comunica inoltre di essersi ufficialmente dimesso da consigliere comunale ad Ancona onde evitare incompatibilità con il nuovo incarico ANCONA –Come è noto la Regione Marche ha individuato in Tommaso Fagioli il nuovo presidente dell'Erap. Inoltre «nella giornata di lunedì 2 marzo ho rassegnato le dimissioni da Consigliere comunale del Comune di Ancona e quindi mi dedicherò completamente all'Erap. Presto convocherò il nuovo Consiglio e saremo pienamente operativi sulle molte questioni che afferiscono l'Ente, consapevole che ci sia molto da fare per dare ai cittadini più fragili le risposte adeguate alla primaria necessità di avere una casa».