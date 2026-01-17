Il CdA di ERAP Marche approva il bilancio investimenti nel prossimo triennio per 159 milioni di euro

Il CdA di ERAP Marche ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 e il programma triennale delle opere pubbliche e degli acquisti di beni e servizi, con investimenti complessivi di 159 milioni di euro nel prossimo triennio. La decisione riguarda l’allocazione delle risorse e la pianificazione delle attività per lo sviluppo e la gestione degli interventi pubblici nella regione.

Per quanto concerne il dettaglio di alcuni interventi finanziati con l'avanzo di bilancio, si è votato l'acquisto da parte dell'Erap Marche-presidio di Ancona, di unità immobiliari da utilizzare per l'edilizia residenziale pubblica nel comune di Osimo ANCONA – Il CdA di Erap Marche presieduto dal vicepresidente Stefano Gatto ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028; inoltre è avvenuta l'adozione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2026-2028, del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2026-2028 e dei relativi elenchi annuali per l'anno 2026.

