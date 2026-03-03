Opa meno di un mese per decidere il futuro di Ferretti | sfida tra il miliardario ceco e i cinesi di Weichai

Tra meno di un mese si conoscerà l’esito della disputa sulla governance di Ferretti, il produttore di yacht con sede a Forlì. La competizione riguarda l’assegnazione del controllo tra i rappresentanti dei cinesi di Weichai e l’azionista di minoranza Kkcg Maritime, controllata dal miliardario ceco Karel Komàrek, che aveva annunciato la sua intenzione di intervenire a gennaio.

In poco meno di un mese si deciderà sui nuovi assetti della governance di Ferretti, il colosso degli yacht che ha quartier generale a Forlì, contesa tra i cinesi di Weichai e l'azionista di minoranza Kkcg Maritime, controllata dal miliardario ceco Karel Komàrek, che a gennaio aveva annunciato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Opa parziale del miliardario Komarek su Ferretti, il cda istituisce l' “Independent Board Committee”Ferretti è al centro di un'opa parziale del miliardario ceco Karel Komarek contrastata dall'attuale azionista di maggioranza cinese di Weichai...

Nautica, il futuro di Ferretti: Kkcg lancia un’opa parziale, operazione da 52 milioni di azioniIl gruppo ceco Kkcg Maritime ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto parziale volontaria su un massimo di 52.

OPA Ferretti: prezzo con forte premio, tutti i dettagliUfficialmente ai nastri di partenza l'OPA su Ferretti promossa da Kkcg Maritime, società interamente controllata dal gruppo Kkcg. L’offerente ha pubblicato il ... borsainside.com

ALTRA OPA CON IL BRACCINO CORTO Ma stavolta alcuni soci di minoranza (tra cui Amber, Mediolanum e Arca) non subiscono in silenzio x.com

