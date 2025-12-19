Natale 2000 | alla Limonaia di Villa Strozzi il party nostalgia che riporta Firenze ai tempi del Cinepanettone
Mentre il mondo corre veloce verso il futuro, c’è una notte a Firenze pronta a premere il tasto "rewind". Sabato 27 dicembre, la Limonaia di Villa Strozzi si trasforma in una vera e propria capsula del tempo, invitando il pubblico a dimenticare per qualche ora il 2025 per immergersi nelle. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Halloween party alla Limonaia di Villa Strozzi
Leggi anche: Only Usato Market alla Limonaia di Villa Strozzi
Siena, inaugurato il villaggio di Natale a Villa Rubini: una magia.
Siena, inaugurato il villaggio di Natale a Villa Rubini: una magia - Un’atmosfera incantata ha accolto grandi e piccoli questo pomeriggio al Parco di Villa Rubini Manenti, dove è stato inaugurato il Villaggio di Natale, evento pensato per far vivere la magia delle fest ... radiosienatv.it
Venerdì 19 dicembre dalle ore 17 l’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza alla Limonaia del Castèl per un momento conviviale con scambio degli auguri. Una festa con la Polenta cunsa, pandoro, spumante, caldarroste, Babbo Natale e i suo - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.